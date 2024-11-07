Переговори на базі "Стамбулу" та "нові кордони" України: Путін знову наробив заяв про війну
У четвер, 7 листопада, російський диктатор Володимир Путін виступив з низкою заяв про російсько-українську війну та способи врегулювання
Заяви Путіна цитує російська пропагандистська агенція ТАСС.
Путін заявив, що Росія, мовляв, не розпочинала агресію чи інтервенцію проти України. За його словами, РФ намагається "припинити бойові дії, розпочаті Києвом у 2014 році".
"Люди, які не погодилися з держпереворотом в Україні 2014 року, мали право на самовизначення і захист своїх інтересів", - сказав він.
Російський диктатор також вважає, що "Донбас і Новоросія мали право ухвалити рішення про свій суверенітет від України", бо це, мовляв, відповідає Статуту ООН.
Разом з тим, очільник Кремля сказав, що РФ буцімто визнавала кордони України на базі домовленостей, що вона є нейтральною державою. За його словами, без нейтралітету України "важко уявити добросусідські відносини з нею у Росії". Втім, він заявив, що мають бути умови для дострокового врегулювання війни.
"Росія готова до мирних переговорів щодо України, але не на базі "хотілок" Києва, а на базі "Стамбула" і реалій сьогодення. Нові кордони України залежатимуть від динаміки подій, що відбуваються, і думки жителів історичних територій Росії", - заявив Путін.
Російський диктатор додав: "В Україні потрібне не перемир'я "на пів години або пів року", а умови для довгострокового врегулювання".
Він також заявив, що "російський і український народи залишаються братніми, попри сьогоднішні трагічні події".
Події на фронті
"Києву було наказано з-за океану триматися в Курській області за всяку ціну до виборів президента США", - заявив Путін.
Путін також вважає, що рішення щодо нападу на Курську область було продиктовано не військовими, а політичними міркуваннями, а Україна під час цієї операції нібито втратила понад 30 тис. військових.
Крім того, російський диктатор сказав, що, мовляв, є два осередки блокування українських військових під Куп'янськом загальною чисельністю близько 15 тис. осіб. А в зоні відповідальності групи "Центр" нібито вже є дві ділянки блокування військових, скоро очікується третя.
- 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін запевнив, що нібито готовий вести переговори з Україною про закінчення війни.
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