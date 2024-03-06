"Перекидають техніку вечорами": окупанти активізувалися по всьому Маріупольському району, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріупольському районі Донецької області фіксують посилення активізації переміщень російських загарбників, особливо у вечірні години
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, наразі фіксується велике перекидання техніки окупантів в основному у напрямку Розівки у вечірній час. Зокрема, це інженерні підрозділи, паливозаправники, танки.
У зворотному напряму з Бердянська на Новоазовськ їдуть вантажівки живої сили марковані двома трикутниками.
"За повідомленням "АТЕШ" - підрозділи ФСБ. Продовжуємо спостереження. Поки попередньо можемо казати про певну активізацію по всьому району", - додав Андрющенко.
- Напередодні до Маріуполя прибуло 11 екіпажів російських поліціянтів, які перед так званими президентськими виборами РФ шукатимуть диверсантів у місті.
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