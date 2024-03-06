"Перекидають техніку вечорами": окупанти активізувалися по всьому Маріупольському району, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, наразі фіксується велике перекидання техніки окупантів в основному у напрямку Розівки у вечірній час. Зокрема, це інженерні підрозділи, паливозаправники, танки.

У зворотному напряму з Бердянська на Новоазовськ їдуть вантажівки живої сили марковані двома трикутниками.

"За повідомленням "АТЕШ" - підрозділи ФСБ. Продовжуємо спостереження. Поки попередньо можемо казати про певну активізацію по всьому району", - додав Андрющенко.