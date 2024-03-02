"Велика зачистка перед виборами": у Маріуполь приїхали екіпажі поліцейських з РФ для пошуку партизанів, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі триває велика зачистка. В місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв з Санкт-Петербурга", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, ці екіпажі посилили підрозділ росгвардії, які своєю чергою віддали в підпорядкування роісймкьої ФСБ.



Зазначається, що новоприбулі поліцейські шукають в окупованому місті партизанів.

"До виборів треба звітувати. Зворотна сторона "палочної" системи звітності. Тому будуть трусити все місто, вивертати, знімати поставні ролики. Але це тенденція...", - додав радник мера Маріуполя.