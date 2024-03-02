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Головна Війна з Росією "Велика зачистка перед виборами": у Маріуполь приїхали екіпажі поліцейських з РФ для пошуку партизанів, - Андрющенко

"Велика зачистка перед виборами": у Маріуполь приїхали екіпажі поліцейських з РФ для пошуку партизанів, - Андрющенко

2 березня, 2024 субота
09:51
Війна з Росією Окупанти в Маріуполі

До тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області прибуло 11 екіпажів російських поліціянтів, які напередодні так званих президентських виборів РФ шукатимуть диверсантів у місті

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі триває велика зачистка. В місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв з Санкт-Петербурга", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, ці екіпажі посилили підрозділ росгвардії, які своєю чергою віддали в підпорядкування роісймкьої ФСБ. 

Зазначається, що новоприбулі поліцейські шукають в окупованому місті партизанів.

"До виборів треба звітувати. Зворотна сторона "палочної" системи звітності. Тому будуть трусити все місто, вивертати, знімати поставні ролики. Але це тенденція...", - додав радник мера Маріуполя.

  • Наприкінці лютого агенти руху спротиву "Атеш" зафіксували велику кількість людей азійської зовнішності в окупованому Маріуполі.
Теги:
Росія
вибори президента
Маріуполь
вибори в Росії
поліція
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
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