"Велика зачистка перед виборами": у Маріуполь приїхали екіпажі поліцейських з РФ для пошуку партизанів, - Андрющенко
До тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області прибуло 11 екіпажів російських поліціянтів, які напередодні так званих президентських виборів РФ шукатимуть диверсантів у місті
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У Маріуполі триває велика зачистка. В місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв з Санкт-Петербурга", - йдеться у повідомленні.
За словами Андрющенка, ці екіпажі посилили підрозділ росгвардії, які своєю чергою віддали в підпорядкування роісймкьої ФСБ.
Зазначається, що новоприбулі поліцейські шукають в окупованому місті партизанів.
"До виборів треба звітувати. Зворотна сторона "палочної" системи звітності. Тому будуть трусити все місто, вивертати, знімати поставні ролики. Але це тенденція...", - додав радник мера Маріуполя.
- Наприкінці лютого агенти руху спротиву "Атеш" зафіксували велику кількість людей азійської зовнішності в окупованому Маріуполі.
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