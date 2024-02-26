"Перетвориться на пастку": член Меджлісу Барієв пояснив, чим загрожує окупантам знищення Кримському мосту

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Потрібно зрозуміти, що поки Путін буде президентом РФ Крим для нього буде залишатись сакральним місцем. Не тільки політичний проєкт, логістичний хаб для російських військ та військова база. Він дуже довго буде триматись за півострів. Кримський міст є засобом для нього, за допомогою якого він намагається контролювати Крим", - пояснив Барієв.

За словами Барієва, після знищення Кримського мосту в росіян на півострові почнеться паніка

"Ми ще у 2022 році говорили, що вони будуть намагатись захопити території України, щоб сформувати сухопутний коридор до Криму. Саме тому, коли буде знищено Кримський міст, Крим перетвориться для них на пастку. Тоді росіяни почнуть реально тікати з півострова. Не так, як сьогодні розповідають, що вони сидять на валізах, а почнеться реально паніка. Вони вже сьогодні усвідомлюють, що переїхали до Криму не назавжди", - додав він.