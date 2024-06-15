Під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар ворожого БПЛА
Група "Білі янголи", яка проводила евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку, потрапила під удар російського безпілотника
Про це повідомляє Національна поліція Донецької області.
Зазначається, що це сталося у селищі Новоселівка Перша, де на підступах до населеного пункту йдуть важкі бої, а будинки лежать у руїнах.
"Білі янголи" приїхали забрати 56-річну жінку, яка попросила порятунку. Коли жінка вже сиділа в авто, російські війська вдарили по цьому місцю дроном. На щастя, він влучив не в машину, а поруч. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
- Російська терористична армія у п'ятницю, 15 червня, завдала авіаційного удару по селу Глушківка Купʼянського району Харківщини, внаслідок чого загинула жінка.
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