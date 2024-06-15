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Під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар ворожого БПЛА

15 червня, 2024 субота
12:19
Війна з Росією Білі янголи

Група "Білі янголи", яка проводила евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку, потрапила під удар російського безпілотника

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Про це повідомляє Національна поліція Донецької області.

Зазначається, що це сталося у селищі Новоселівка Перша, де на підступах до населеного пункту йдуть важкі бої, а будинки лежать у руїнах.

"Білі янголи" приїхали забрати 56-річну жінку, яка попросила порятунку. Коли жінка вже сиділа в авто, російські війська вдарили по цьому місцю дроном. На щастя, він влучив не в машину, а поруч. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

  • Російська терористична армія у п'ятницю, 15 червня, завдала авіаційного удару по селу Глушківка Купʼянського району Харківщини, внаслідок чого загинула жінка.
Теги:
Україна
поліція
Донеччина
безпілотник
Авдіївка
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