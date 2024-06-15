Під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар ворожого БПЛА

Про це повідомляє Національна поліція Донецької області.

Зазначається, що це сталося у селищі Новоселівка Перша, де на підступах до населеного пункту йдуть важкі бої, а будинки лежать у руїнах.

"Білі янголи" приїхали забрати 56-річну жінку, яка попросила порятунку. Коли жінка вже сиділа в авто, російські війська вдарили по цьому місцю дроном. На щастя, він влучив не в машину, а поруч. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.