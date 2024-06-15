Росіяни завдали авіаудару по Куп'янському району Харківщини: загинула жінка
Російська терористична армія у п'ятницю, 15 червня, завдала авіаційного удару по селу Глушківка Купʼянського району Харківщини, внаслідок чого загинула жінка
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Вказано, що окупанти атакували Глушківку близько 15:00. Внаслідок ворожого удару загинула 57-річна жінка. Також зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.
"Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30", - йдеться у повідомленні.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Вночі 14 червня російська армія завдала авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини. Внаслідок обстрілу стались руйнування та пожежі в житловому секторі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.09
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе