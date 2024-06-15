Росіяни завдали авіаудару по Куп'янському району Харківщини: загинула жінка

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Вказано, що окупанти атакували Глушківку близько 15:00. Внаслідок ворожого удару загинула 57-річна жінка. Також зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

"Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30", - йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).