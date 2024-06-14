Вночі росіяни завдали авіаударів по Харківщині: горіли житлові будинки та автівки
Вночі 14 червня російська армія завдала авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини
Про це повідомляє ДСНС.
Внаслідок обстрілу стались руйнування та пожежі в житловому секторі селища Куп'янськ-Вузловий та селища Глушківка Куп'янського району.
Там горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль. Загальна площа пожежі сягнула біля 200 квадратних метрів.
До ліквідації наслідків ворожого удару залучено рятувальників і медиків ДСНС.
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Фото: https://t.me/dsns_telegram
- Увечері 13 червня російська армія скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому Донецької області. Унаслідок цього постраждали 6 людей.
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