РФ увечері 13 червня скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому: постраждали 6 людей
Увечері 13 червня російська армія скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому Донецької області. Унаслідок цього постраждали 6 людей
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що ворог застосував авіабомбу УМПБ Д-30СМ близько 21:10 по житловому кварталу.
Унаслідок обстрілу отримали поранення шестеро містян віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення та забої. Також пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.
- Російська терористична армія увечері четверга, 13 червня, запустила на територію України "шахеди", також був зафіксований зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.
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