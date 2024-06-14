РФ увечері 13 червня скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому: постраждали 6 людей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ворог застосував авіабомбу УМПБ Д-30СМ близько 21:10 по житловому кварталу.

Унаслідок обстрілу отримали поранення шестеро містян віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення та забої. Також пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.