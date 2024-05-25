Під час повітряної тривоги у Чернігові чули вибух

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Вибух орієнтовно на північних околицях Чернігова", - написав він та закликав місцевих не фотографувати та не публікувати роботу сил ППО.

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва.

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