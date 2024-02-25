Під час штурму росіяни втрачають близько 60% техніки, - голова Луганської ОВА
На Лимансько-Куп’янському напрямку росіяни зазнають значних втрат, зокрема під час штурму вони втрачають близько 60% техніки
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Окупанти зазнають значних втрат, зокрема й на Лимансько-Куп’янському напрямку. Коли штурмова група загарбників намагається зайняти позицію, вона втрачає близько 60% техніки, не кажучи вже за особовий склад. Коли ці показники стають для противника критичними, для перегрупування йому необхідно до двох-трьох днів", - зазначив він.
За його словами, РФ поповнює резерви, як і раніше, "відказниками" та колишніми ув’язненими.
Очільник ОВА розповів, що відділи кадрів вугледобувних підприємств у так званій "ЛНР" анулюють бронювання гірників. Здати відповідні документи "добровільно" вимагають від кожного.
Також повідомляють, що на початку березня на шахтах будуть проведені профогляди лікарськими комісіями, які приїдуть з території РФ. Саме вони визначатимуть, кого мобілізувати першочергово, наголошує Лисогор.
Він також розповів, що жителям Сєверодонецька, що залишилися в місті, окупанти обіцяли опалення восени 2022 року. Потім казали, що все готово до запуску, рівно за рік.
"До весни 2024-го ще декілька днів. В місті почали вперше тестувати котельню. В режимі циркуляції, бо система централізованого опалення зруйнована на багатьох ділянках. Тож, не буде теплою і весна", - написав Лисогор.
- Партизани наголошують, що російські окупанти продовжують насильницьку мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях.
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