Під час штурму росіяни втрачають близько 60% техніки, - голова Луганської ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Окупанти зазнають значних втрат, зокрема й на Лимансько-Куп’янському напрямку. Коли штурмова група загарбників намагається зайняти позицію, вона втрачає близько 60% техніки, не кажучи вже за особовий склад. Коли ці показники стають для противника критичними, для перегрупування йому необхідно до двох-трьох днів", - зазначив він.

За його словами, РФ поповнює резерви, як і раніше, "відказниками" та колишніми ув’язненими.

Очільник ОВА розповів, що відділи кадрів вугледобувних підприємств у так званій "ЛНР" анулюють бронювання гірників. Здати відповідні документи "добровільно" вимагають від кожного.

Також повідомляють, що на початку березня на шахтах будуть проведені профогляди лікарськими комісіями, які приїдуть з території РФ. Саме вони визначатимуть, кого мобілізувати першочергово, наголошує Лисогор.

Він також розповів, що жителям Сєверодонецька, що залишилися в місті, окупанти обіцяли опалення восени 2022 року. Потім казали, що все готово до запуску, рівно за рік.

"До весни 2024-го ще декілька днів. В місті почали вперше тестувати котельню. В режимі циркуляції, бо система централізованого опалення зруйнована на багатьох ділянках. Тож, не буде теплою і весна", - написав Лисогор.