Окупанти змушують співробітників підприємств на ТОТ відзначатись у військкоматах, - Атеш
Партизани наголошують, що російські окупанти продовжують насильницьку мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агенти "Атеш" на окупованій частині Херсонської області повідомляють, що працівників підприємств змушують відзначати військкомати. Як додатковий захід, постійних представників військкоматів розмістили у райрадах, кажуть партизани.
Зазначається, що багатьох жителів викликали з роботи вже не менше, ніж 2-3 рази, але люди продовжують ігнорувати заклики окупантів.
"Гауляйтери неодноразово заявляли, що ніякої мобілізації не буде, але вони брехали і брехатимуть ще більше. Тому хочемо нагадати їм, що у них залишився останній шанс для того, щоб одуматися, зв'язатися з нами та почати виправити свої помилки. Ті, хто цього не зробить, зовсім скоро не зможе вже робити ні хороше, ні погане", - підкреслили в "Атеш".
- Росіяни проводять приховану мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях у рамках підготовки до масштабного призову в російське військо.
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