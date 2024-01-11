Росіяни проводять приховану мобілізацію на ТОТ, - Спротив

Про це пише Центр національного спротиву.

"В межах примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових "військкоматів", при цьому заперечуючи мобілізацію. При ставанні на облік на українців тиснуть аби вони укладали контракт і стали "добровольцями", - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі нацспротиву зазначають, що після виборів президента РФ мобілізація розгорнеться на повну. Тож саме через це нині росіяни вимагають усіх чоловіків ставати на облік.