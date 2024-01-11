Росіяни проводять приховану мобілізацію на ТОТ, - Спротив
Росіяни проводять приховану мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях у рамках підготовки до масштабного призову в російське військо
Про це пише Центр національного спротиву.
"В межах примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових "військкоматів", при цьому заперечуючи мобілізацію. При ставанні на облік на українців тиснуть аби вони укладали контракт і стали "добровольцями", - йдеться у повідомленні.
Також у Центрі нацспротиву зазначають, що після виборів президента РФ мобілізація розгорнеться на повну. Тож саме через це нині росіяни вимагають усіх чоловіків ставати на облік.
-
27 вересня, стало відомо, що російські терористи посилюють мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
- 18 жовтня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях півдня України ворог здійснює примусову незаконну "мобілізацію" місцевих мешканців до лав своєї армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.32 Купівля 38.32Продаж 39.03
- EUR Купівля 41.94Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе