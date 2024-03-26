Після теракту в Підмосков'ї до патрулювання Бердянська окупанти залучили росгвардію, - очільниця МВА Галіціна
Росгвардія у тимчасово окупованому Бердянську "контролюватиме порядок" після теракту в Підмосков'ї, щоб залякати місцевих жителів
Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
"Після подій у московському "Крокусі" окупанти взялися ще пильніше патрулювати окуповані території. Відтепер "контроль за порядком" у Бердянську здійснюватиме охорона росгвардії", - проінформувала вона.
Галіціна розповіла, що росіяни для "контролю за порядком" у місті отримали автомобілі, оснащені спеціальним екіпіруванням, із гучномовцями, а також кольоровою схемою.
Очільниця Бердянської МВА зазначила, окупанти слідкуватимуть за об’єктами, що нібито є під їхнім захистом, та за головними районами міста. За словами Галіціної, у такий спосіб росіяни прагнуть залякати мешканців Бердянська.
- 6 березня заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив, що в тимчасово окупований Бердянськ прибули ФСБ і росгвардія для збільшення репресій.
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