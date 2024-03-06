ФСБ стежить за кожним словом: заступник голови райради розповів про життя в Бердянську
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що в тимчасово окупований Бердянськ прибули ФСБ і Росгвардія для збільшення репресій
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні ми повністю відірвані від окупації. Вже два роки люди тримаються з Україною, і виявилось, що в Бердянську більшість перевірених українців. ФСБ стежить за кожним словом, і можна поїхати на підвал за те, що ти щось не так сказав на фільтрації. Життя немає в Бердянську, нормального водопостачання немає, електроенергії немає, інтернету практично немає. Медицини вже майже два роки немає, освіти немає. Є пропаганда, вибори Путіна, і купа ФСБ і Росгвардії, які заїхали спеціально для збільшення репресій, ось таке там життя", - наголосив Дудукалов.
За його словами, люди мають ризики під час виїзду з тимчасово окупованого Бердянську.
"Зважаючи на ситуацію, то більше тих, хто виїжджає, але їх все одно дуже мало. Люди мають ризики під час виїзду, але ще гірша ситуація під час спроб потрапити на окуповану територію. Тому, що сьогодні пускають туди людей тільки через Шереметьєво. Людей не пускають на окуповану територію до свого майна, до своїх родичів, на похорон. Їх роблять персонами нон грата, ставлячи їм відмітку та відправляють назад. Це якась незрозуміла рулетка, тому люди й покидають окуповану територію, розуміючи, що вони не будуть мати змоги повернутися взагалі", - додав Дудукалов.
- 8 грудня 2023 року Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ та накласти санкції на всіх причетних до їх організації та проведення.
- За даними британської розвідки, російські загарбники вдаватимуться до фальсифікацій та залякувань жителів тимчасово окупованих територій. Голосування окупанти хочуть використати, щоб надати відчуття легітимності вторгненню в Україну.
- 10 лютого повідомлялося, що дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершили 17 березня.
- У тимчасово окупованому Бердянську 17 лютого росіяни разом з озброєними представниками МВС РФ почали проводити "передвиборчі" поквартирні обходи.
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