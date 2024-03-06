ФСБ стежить за кожним словом: заступник голови райради розповів про життя в Бердянську

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ми повністю відірвані від окупації. Вже два роки люди тримаються з Україною, і виявилось, що в Бердянську більшість перевірених українців. ФСБ стежить за кожним словом, і можна поїхати на підвал за те, що ти щось не так сказав на фільтрації. Життя немає в Бердянську, нормального водопостачання немає, електроенергії немає, інтернету практично немає. Медицини вже майже два роки немає, освіти немає. Є пропаганда, вибори Путіна, і купа ФСБ і Росгвардії, які заїхали спеціально для збільшення репресій, ось таке там життя", - наголосив Дудукалов.

За його словами, люди мають ризики під час виїзду з тимчасово окупованого Бердянську.

"Зважаючи на ситуацію, то більше тих, хто виїжджає, але їх все одно дуже мало. Люди мають ризики під час виїзду, але ще гірша ситуація під час спроб потрапити на окуповану територію. Тому, що сьогодні пускають туди людей тільки через Шереметьєво. Людей не пускають на окуповану територію до свого майна, до своїх родичів, на похорон. Їх роблять персонами нон грата, ставлячи їм відмітку та відправляють назад. Це якась незрозуміла рулетка, тому люди й покидають окуповану територію, розуміючи, що вони не будуть мати змоги повернутися взагалі", - додав Дудукалов.