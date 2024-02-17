У Бердянську озброєні окупанти проводять "передвиборчий" поквартирний обхід

Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

За її словами, окупанти розпочали акцію "Информ-УИК", яка триватиме до 7 березня. У її межах окупанти мають намір обійти кожну домівку окупованого міста, щоб "проінформувати як відбуватимуться вибори президента РФ".

"Всі візити росіяни та колаборанти будуть робити обовʼязково у супроводі озброєних представників МВС. Закликаємо бердянців не нехтувати власною безпекою! За можливості уникайте таких "гостей" та в жодному разі не вступайте із ними у конфлікт", - наголосила Галіціна.