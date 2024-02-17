У Бердянську озброєні окупанти проводять "передвиборчий" поквартирний обхід
У тимчасово окупованому Бердянську в суботу, 17 лютого, росіяни разом з озброєними представниками МВС РФ почали проводити "передвиборчі" поквартирні обходи
Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
За її словами, окупанти розпочали акцію "Информ-УИК", яка триватиме до 7 березня. У її межах окупанти мають намір обійти кожну домівку окупованого міста, щоб "проінформувати як відбуватимуться вибори президента РФ".
"Всі візити росіяни та колаборанти будуть робити обовʼязково у супроводі озброєних представників МВС. Закликаємо бердянців не нехтувати власною безпекою! За можливості уникайте таких "гостей" та в жодному разі не вступайте із ними у конфлікт", - наголосила Галіціна.
- 8 грудня 2023 року Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ та накласти санкції на всіх причетних до їх організації та проведення.
- За даними британської розвідки, російські загарбники вдаватимуться до фальсифікацій та залякувань жителів тимчасово окупованих територій. Голосування окупанти хочуть використати, щоб надати відчуття легітимності вторгненню в Україну.
- 10 лютого повідомлялося, що дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершили 17 березня.
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