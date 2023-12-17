"Фальсифікації і залякування": британська розвідка розповіла, як окупанти на ТОТ проводитимуть вибори президента РФ

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.



Там наголошують, що, як і у випадку з регіональними виборами, голосування на президентських виборах в окупованих Росією регіонах України не буде ані вільним, ані чесним.



"Російська влада майже напевно бачить досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче створити враження легітимності вторгнення Росії", - зазначають у британській розвідці.



Експерти також додають, що російська влада майже напевно використовуватиме суттєві фальсифікації так званих виборів і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу чинному президенту Володимиру Путіну зі значним відривом.

8 грудня Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році.

Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.