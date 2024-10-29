Після війни економічні контакти з РФ для України не лише можливі, а й необхідні, – Кучма

Таку думку він висловив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У принципі, політичні взаємини значною мірою визначаються історією та ідеологією. Економічні ж - географією і геологією. За всіх умов Росія залишиться з нами поруч географічно. І в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, уся таблиця Менделєєва. Тож, здавалося б, географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією", - сказав Кучма.

Однак, на його переконання, Росія має добровільно пройти процедуру денацифікації, так само як свого часу Німеччина після Другої світової війни.

"Світ ще може змусити ядерну державу відмовитися від агресії проти сусідів, але він не може змусити її поміняти свою власну агресивну імперську психологію, якщо вона сама цього не захоче. А без цього Росія залишиться величезною територією з населенням, яке з готовністю дало одурманити себе наркотиком імперської агресії, встигло скуштувати крові й, схоже, її смак йому сподобався", - зазначив політик.