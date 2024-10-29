Після війни економічні контакти з РФ для України не лише можливі, а й необхідні, – Кучма
Другий президент України Леонід Кучма переконаний, що після війни економічні зв'язки з РФ будуть не лише можливі, а й необхідні для того, щоб отримати репарації
Таку думку він висловив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"У принципі, політичні взаємини значною мірою визначаються історією та ідеологією. Економічні ж - географією і геологією. За всіх умов Росія залишиться з нами поруч географічно. І в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, уся таблиця Менделєєва. Тож, здавалося б, географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією", - сказав Кучма.
Однак, на його переконання, Росія має добровільно пройти процедуру денацифікації, так само як свого часу Німеччина після Другої світової війни.
"Світ ще може змусити ядерну державу відмовитися від агресії проти сусідів, але він не може змусити її поміняти свою власну агресивну імперську психологію, якщо вона сама цього не захоче. А без цього Росія залишиться величезною територією з населенням, яке з готовністю дало одурманити себе наркотиком імперської агресії, встигло скуштувати крові й, схоже, її смак йому сподобався", - зазначив політик.
- У квітні Кучма казав, що припиняти опір росіянам не можна, адже це означає приректи мешканців окупованих територій на геноцид. "Я не буду казати тут очевидні речі – типу того, що Росія використає перемир’я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло. Я скажу інше. Коли нас закликають припинити боротьбу, щоб не було жертв – складається враження, що це боксера закликають припинити двобій із суперником, сильнішим за нього. Мовляв – зупинись, і не буде більше крові з носа, нових синців… Якщо боксер зупиниться – так і буде. Але в нас не бокс, на нас напав божевільний озвірілий маніяк, для якого немає правил і який прийшов не боксувати, а вбивати, чого вже навіть не приховує Росія. Маніяк не зупиниться", - заявляв він.
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