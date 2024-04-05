Кучма про війну з РФ і можливість перемир'я: "У нас не бокс, на нас напав божевільний озвірілий маніяк"

Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News.

"Я не буду казати тут очевидні речі – типу того, що Росія використає перемир’я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло. Я скажу інше. Коли нас закликають припинити боротьбу, щоб не було жертв – складається враження, що це боксера закликають припинити двобій із суперником, сильнішим за нього. Мовляв – зупинись, і не буде більше крові з носа, нових синців… Якщо боксер зупиниться – так і буде. Але в нас не бокс, на нас напав божевільний озвірілий маніяк, для якого немає правил і який прийшов не боксувати, а вбивати, чого вже навіть не приховує Росія. Маніяк не зупиниться", - висловився Кучма.

Він наголосив, що укласти "перемир'я" значить залишити частину територій під контролем РФ.



"Ви готові кинути наших людей наодинці з тими, хто випалює там зараз усі прояви українського, хто встановив там режим політичного терору гірший, ніж в самій Росії, хто, зрештою, здатний на відкритий геноцид, як у Бучі? Ви – готові? Ми – ні!" - сказав другий президент України.

На запитання щодо того, чи готовий він очолити переговорну групу, якщо її раптом створять, Кучма відповів негативно. За його словами, те, чого РФ вимагає від України для початку перемовин, означає нашу капітуляцію.