Після знищення України та українців дві наступні цілі Путіна є дестабілізація Європи та параліч НАТО, - ексміністр оборони Республіки Польща Кліх
Богдан Кліх, ексміністр оборони Республіки Польща, голова сенатської комісії до справ Європейського союзу, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що, якщо у світі прийде розуміння всіх чотирьох цілей, які визначив собі Путін, тоді, може, легше буде шукати озброєння, яке потрібне Україні
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я свідомий того, і багато моїх друзів та подруг також, не всі, звісно, що це війна на знищення української держави. Це не просто війна за територію, це є війна, найпершою ціллю якої є знищення української державності. Але також і знищення українського народу. І це не вперше росіяни намагаються знищити український народ, бо робили це вже в минулому, хоча б згадати Голодомор, який був найбільшим прикладом того у сталінські часи. Тож це є дві мети Путіна, коли йдеться про Україну, і щодо цього, то більшість із нас не має жодних сумнівів", - підкреслив ексміністр оборони Республіки Польща.
За його словами, якщо вдасться переконати інших, що в Путіна залишилися ще дві цілі, які безпосередньо стосуються Європи й безпосередньо НАТО, тоді, може, легше буде шукати озброєння, яке потрібне Україні.
"Адже дві наступні цілі Путіна – це дестабілізація Європи та параліч НАТО. Ще раз: дестабілізація Європейського Союзу та паралізація Північноатлантичного союзу. І частина з-посеред нас свідома цього, але, знову ж, не всі. У зв’язку з тим ваша риторика повинна дбати про те, щоби свідомість тих чотирьох цілей, які визначив собі Путін (ще раз: знищення української держави, дестабілізація НАТО і дестабілізація ЄС, параліч НАТО та знищення українського народу), - що усе це цілі, які загрожують не лише мешканцям Харкова, Києва чи Львова, але й загрожують мешканцям Мадрида, Лісабона, Лондона чи Рима. Це наша спільна загроза", - наголосив Богдан Кліх.
- 20 червня у Білому домі відреагували на зустріч російського диктатора Володимира Путіна й лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Пхеньяні й заявили про наміри Росії зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.
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