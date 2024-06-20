"Росія збирає свою коаліцію": у Білому домі відреагували на візит Путіна до КНДР
У Білому домі відреагували на зустріч російського диктатора Володимира Путіна й лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Пхеньяні й заявили про наміри Росії зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм
Про це повідомляє старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає "Укрінформ".
"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства", - заявив Карпентер.
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На його думку, це свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені. Найближчими партнерами РФ у світі, за словами старшого директора, стали Північна Корея, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай, "який хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння".
Він уточнив, що йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це, за його словами, посилює загрозу для України, а також для європейської безпеки.
"Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст", - додав посадовець.
- Напередодні Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
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