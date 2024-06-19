Саме так можна коротко підсумувати візит кремлівського господаря Владіміра Путіна до Пхеньяна, столиці найзакритішої країни світу.

Про цей візит почали говорити ще у вересні минулого року. Тоді північнокорейський лідер Кім Чен Ин проїхав не одну сотню кілометрів російським Далеким Сходом у своєму бронепоїзді, зупиняючись на стратегічних військових об’єктах і заводах. А наприкінці своєї "подорожі" офіційно запросив Путіна до Північної Кореї.

Кремлівський старець запрошення прийняв. І всі вже тоді розуміли, що поїздка таки відбудеться, бо вона була вкрай важливою для Путіна. Втім, головним питанням було "коли". Упродовж багатьох місяців, про це взагалі не згадували. І лише за день до самого візиту, себто в понеділок 17 червня, про те, що Путін таки їде до Кіма, журналістам повідомив його помічник Юрій Ушаков.

До речі, після "вояжу" Кім Чен Ина Далеким Сходом у вересні минулого року Росія отримала від Північної Кореї понад 10 000 морських контейнерів. А це - 260 тисяч метричних тонн вантажу, а саме боєприпасів. Про це у лютому цього року повідомили у США, посилаючись на дані розвідки. Ба більше, після цього російські війська також запустили по території України щонайменше 10 ракет північнокорейського виробництва.

Читайте також: Швейцарська заява Путіна, Північна Корея і "плато" економічних відносин Росії з Пекіном

Але повернімося до візиту. Варто зауважити, що увагу до зустрічі двох диктаторів підігрівали не лише у Північній Кореї, для якої це була ледь не історична подія, зважаючи на те, що востаннє Путін приїздив туди ще влітку 2000-го. Говорили про це і в Росії. Сам російський господар навіть написав велику статтю про важливість виведення російсько-північнокорейських взаємин на новий рівень. Вочевидь, це не могло не насторожувати, зважаючи на те, що пожвавлення взаємодії у такому "геонебезпечному" тандемі може мати серйозні наслідки не лише для регіону навколо Корейського півострова, але для безпеки всього світу загалом.

Втім, попри заяви, які лунали з обох боків про те, яким їхні керівництва бачать подальшу співпрацю, ставлення до цієї співпраці в обох диктаторів різнилося. Кім Чен Ин хоче таким чином отримати від Росії певні "плюшки" у вигляді продовольства, нафтопродуктів, а також ядерних і ракетних технологій. Окрім того, — посилити свій вплив всередині країни, а також у межах регіону Корейського півострова. Тобто, північнокорейський лідер вбачав у візиті Путіна не лише економічний зиск, але й репутаційний, зважаючи на те, що до нього приїхав лідер однієї із 5 країн з правом вето в Раді безпеки ООН.

А от для Путіна головним було, по-перше, показати керівництву США, що він готовий до загострення взаємин із Вашингтоном, якщо до його вимог не будуть дослухатися. І своїм візитом та укладеною угодою він це прекрасно продемонстрував. По-друге, йому потрібно більше зброї для ведення агресивної та невмотивованої війни в Україні. І він це також точно отримає. От тільки, що господар Росії готовий у відповідь дати Кім Чен Ину? Відповідь на це запитання, даватимуть вже, мабуть, західні розвідслужби.

Тепер давайте уважніше придивимося до укладених угод. Хоча ні, — угода була лише одна. Росія і Корейська Народно-Демократична Республіка домовилися будувати, як вони це назвали, "геостратегічну фортецю", яка мала б захищати їх від "ворожого Заходу". І саме про це йдеться у документі про всеосяжне стратегічне партнерство. Тут наголос саме на слові "стратегічне". Він замінив укладену ще в 1961 році угоду про дружбу і взаємодопомогу, а також угоду 2000 року про добросусідство і співпрацю. І хоча на Росії ще до візиту заявляли, що цей документ буде відповідати міжнародному праву, усі прекрасно розуміють, що для Путіна і Кім Чен Ина це будуть лише чорні букви на білому папері.

Читайте також: Два тирани проти всіх. Чому поїздки Путіна до Північної Кореї — крах Росії?

Після укладення угоди в середу обидва диктатори почали коментувати її зміст. І всі їхні заяви зводилися до того, що документ про всеосяжну співпрацю має виключно мирний характер. Але... згідно із ним сторони домовилися надавати одна одній допомогу в разі агресії проти них. Тобто, ця угода просто виправдовує те, що досі робилося таємно. Тепер Москва і Пхеньян зможуть відкрито допомагати одна одній. З Північної Кореї підуть вантажі зі зброєю. А з Росії — з продовольством, і нафтопродуктами.

Я б назвав це спробою легітимізувати порушення обома країнами санкцій ООН під гаслом "боротьби за власну державність і незалежність". При цьому Путін на пресконференції навіть заявив, що через активну підтримку України країнами Заходу, не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР. Тобто, він ніби натякнув Байдену, що може допомогти Кіму модернізувати його армію.

А от північнокорейський лідер трішки більше пояснив "потребу" в розвитку такої співпраці. Він зокрема сказав: "Час змінився. Також змінився статус КНДР і РФ у світовій геополітичній структурі. Завдяки укладенню Угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і РФ відносини між нашими двома країнами встали на рейки подальшого перспективного розвитку для досягнення прогресу двох країн і примноження достатку їхніх народів шляхом активного співробітництва в різних галузях, включно з політикою, економікою, культурою і військовою справою". Так, справді, Кім Чен Ину потрібні гроші, підтримка, допомога, російські туристи. Але передусім йому потрібні військові технології. От тільки що саме він отримає з цих технологій, залежатиме від того, як Захід реагуватиме на цю угоду. Тому, як бачимо, маршал Кім таки в цьому тандемі є свого роду молодшим партнером.

Отже, який висновок можна зробити після цього візиту?

Головний — світ стає направду небезпечнішим. І цю напругу створює саме Путін, попри його постійні заяви про те, що Росія в жодному разі не піде на загострення; і що укладені з Північною Кореєю угоди не спрямовані проти будь-якої іншої країни світу. Насправді російський очільник знову збрехав. Хоча це вже нікого не дивує. Річ у тім, що Путіну, на превеликий жаль, вдалося продовжувати створювати ситуативні партнерства на основі взаємного ворожого ставлення до Сполучених Штатів Америки. Тобто, в цьому питанні, попри всі свої заяви, Путін виступає в ролі "архітектора нової холодної війни". Бо це саме він поглиблює прірву, яка виникла між Росією, Китаєм, КНДР і країнами Заходу. І йому вдалося, принаймні зараз, знову отримали те, що йому потрібно.

А от Кім Чен Ин, якщо отримає ядерні та військові технології від Росії, може продовжувати погрожувати безпосередньо Південній Кореї і Японії. І це дозволить йому, на превеликий жаль, вивести ці погрози на якісно новий рівень, зважаючи на те, що наприкінці минулого року лідер КНДР відкинув ідею "возз’єднання із Півднем", назвавши Сеул "найбільшим ворогом", і пообіцявши повернути в південну частину Корейського півострова у "батьківське лоно". А мавпа з гранатою — це завжди погано.

Кого посилення співпраці між Росією і Китаєм не турбує зовсім, то це керівництво Китаю. Під час брифінгу в середу Лінь Цзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Піднебесної, яка є третьою у цьому символічному ситуативному антизахідному, назвав нормально потребою Росії та КНДР співпрацювати. Обидві країни він назвав "дружніми сусідками, які відчувають нормальну потребу розвивати співпрацю і взаємини між собою".

Спеціально для Еспресо

Про автора. Юрій Фізер, журналіст, телеведучий, міжнародний оглядач

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.