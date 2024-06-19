Війна з Україною сильно зблизила Москву та Пхеньян, адже північнокорейські балістичні ракети не раз обстрілювали українські міста. Просто російський диктатор зрозумів, що Китай більше не дасть зброї та технологій, ніж дає далі – бо далі сам може нарватися на західні санкції. Про це Пекін прямо попередив ніхто інший як Ентоні Блінкен.

Також Кремль все частіше задумується про ціну китайської підтримки, за неї треба платити дуже низькими цінами на газ. І тут Сі Цзиньпін сам викручує руки Путіну, як раніше той шантажував Європу. А ще не варто забувати, що за верстати та мікрочипи Китай вимагає критичну інфраструктуру. І після того, коли КНР минулого року оголосила Владивосток "транзитним портом для внутрішньої торгівлі" – у Москві задумались про те, що Далекий Схід може стати "исконно китайской территорией".

Буквально днями Путін остаточно піддався Китаю у питанні контролю над річкою Туманган, яка впадає у Японське море. Росія сама розглядала цей водний ресурс для зміцнення власних позицій у Північно-Східній Азії. Але врешті за доступ до електронних компонентів та машин Путін здався. Тепер Китай планує знести старий радянський міст на річці й отримати вільний прохід для великих китайських кораблів, що створить додатковий тиск на Токіо. Тут можна лише потішитись, бо подібні рішення викликають шалену лють у Японії, яка стала надійним партнером України під час повномасштабного вторгнення.

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Росіяни, які мешкають поблизу китайських кордонів, уже тримають носа за вітром. Вчать китайську мову і не проти вийти заміж за китайця – це більш вигідно, аніж стати дружиною місцевого алкоголіка, який буде використовувати тебе як боксерську грушу. Цьогоріч губернатор Амурської області Васілій Орлов записав вітання з Новим роком китайською мовою. Розрахунок правильний – нові господарі, тобто китайці, мають знати, що тут вже є готові та вірні холопи. Які заздалегідь мімікрували під китайців.

Поїздка Путіна до Північної Кореї – це спроба показати, що ми все можемо і Вашингтона не боїмось. Обидва диктатори уже висловили повну підтримку одне одного у питанні "СВО в Україні".

Путін подякував Кіму за підтримку у війні та заявив, що дві країни підпишуть угоду про зміцнення партнерства, оскільки обидві "борються проти імперіалістичної гегемоністської політики США та їхніх сателітів". Кім заявив, що відносини між Москвою і Пхеньяном зараз навіть тісніші, ніж за радянських часів.

Путіну склали компанію кілька топвисокопосадовців, включаючи віцепрем'єр-міністра Дениса Мантурова, міністра оборони Андрія Білоусова та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Тому, ймовірно, що дискусії можуть вийти за рамки короткострокових угод щодо звичайних озброєнь. І врешті дві автократії домовляться про тіснішу військову співпрацю, включаючи спільну розробку систем озброєння. За такий договір Північна Корея захоче не лише постачання продовольства й палива. Кім Чен Ина цікавлять військові технології РФ у сфері космічних технологій та валюта.

До нападу Росії на Україну військово-промисловий комплекс Північної Кореї був у глибокому застої, тому нинішня війна для них можливість дати людям зайву миску рису. Минулого року Пхеньян дуже допоміг Росії, коли стало зрозуміло, що її військові запаси виснажились після потужного випалювання Донбасу. Тому масове постачання північнокорейських снарядів, боєприпасів до радянських гармат, ракет до РСЗВ "Град" і певної кількості танкових снарядів стало порятунком для Путіна. На секундочку, друга армія світу просила підтримки штанів в одіозного режиму третьосортної держави! Дивовижно, але факт.

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На заміну Росія допомагає Північній Кореї запустити шпигунський супутник. За повідомленнями ЗМІ Південної Кореї, низка російських спеціалістів спеціально поїхала заради цього до Пхеньяну.

Якщо глянути програму ВПК, то на цей рік Кім Чен Ин поставив завдання запустити три нові супутники й далі виробляти та розвивати ракетно-ядерний потенціал, потужні БПЛА та засоби РЕБ. Очікувано, що частина асортименту якраз і піде на тестування на українські фронти.

Цей варіант виглядає цілком імовірним з огляду на те, що після візиту військового керівництва РФ до Пхеньяна Кім Чен Ин провів масштабну ревізію оборонних заводів.

Окрім того, у російських ЗМІ з'явилася інформація про можливість залучення північнокорейських робітників до російської оборонної промисловості та відбудови окупованих територій, наприклад, знищеного Маріуполя. Отже, російсько-українська війна може стати шансом для Північної Кореї скинути зайвий людський баласт – відправивши його на заробітки до Росії, а ще підвищити військові можливості.

Чи є це проблемою для України? Бо все залізяччя, вироблене у результаті цієї колаборації буде застосовано проти українських громадян. Утім – це шанс скористатися технологічною перевагою Південної Кореї та Японії, які точно не в захваті від того, що творить Кім Чен Ин. І які точно проти посилення співпраці двох тиранів в ядерній галузі проти своїх сусідів у Тихому океані.

Можна лише саркастично посміятись із Путіна. Бо улітку 2021 року він був сповнений надії домовитись із президентом США Джо Байденом поділити світ на двох. А нині змушений платити територіями та портами Китаю заради чіпів. І шукає зброї у Північної Кореї, бо розпіарений ВПК РФ виявився неспроможний зробити низку позицій сам.

Кожен, хто переживе нинішню війну стане свідком, як труп Росії доїдатиме Китай. І це буде легкою втіхою за наші втрачені життя, час і молодість.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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