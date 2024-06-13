Плани росіян із наступу на півночі зірвані, але вони тягнуть туди резерви, - ЦПД РНБО

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Зазначається, що російські окупанти намагаються активно окопуватися на території прикордоння Вовчанська.

"Щодо Сумщини - провал інформаційної операції росіян з Рижівкою вийшов повний. Вони навіть не намагалися продовжувати хитати тему наступу на Сумщині, бо занадто швидко був вскритий їх фейк", - повідомив Коваленко.

Натомість плани ворога щодо півночі були зірвані, але росіяни стягують туди нові резерви через значні втрати. Крім цього, за словами Коваленка, дозвіл бити західною зброєю по воєнних цілях суттєво змінив ситуацію.