"Жодного армагедону не буде": Буданов заявив про важкий період на фронті

Про це начальник ГУР Кирило Буданов повідомив в етері телемарафону.

"Я вважаю, що він (прим. - важкий період) зараз йде. Але я ще раз повторюю - армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", - йдеться у повідомленні.

За словами Буданова, літній контрнаступ РФ вже розпочався.

"Він вже йде. Він почався в середині травня і триває. Він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", - сказав Кирило Буданов.

Начальник ГУР також додав, що у Сумській області росіяни роблять вилазки ДРГ, але ЗСУ вжили всіх необхідних засобів, щоб масштабного наступу не було.