"Жодного армагедону не буде": Буданов заявив про важкий період на фронті
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що на фронті зараз важкий період, але жодного армагедону не буде
Про це начальник ГУР Кирило Буданов повідомив в етері телемарафону.
"Я вважаю, що він (прим. - важкий період) зараз йде. Але я ще раз повторюю - армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", - йдеться у повідомленні.
За словами Буданова, літній контрнаступ РФ вже розпочався.
"Він вже йде. Він почався в середині травня і триває. Він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", - сказав Кирило Буданов.
Начальник ГУР також додав, що у Сумській області росіяни роблять вилазки ДРГ, але ЗСУ вжили всіх необхідних засобів, щоб масштабного наступу не було.
- 25 травня начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час форуму United24 описав результати використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.
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