"Будуть домінувати над кораблями": Буданов розповів про модернізацію морських безпілотників

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Ми побачимо повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями", - прокоментував модернізацію морських дронів Буданов.



Він також висловив вдячність усім учасникам благодійної ініціативи United24 за допомогу і підтримку розвитку новітніх типів озброєнь.

Читайте також: Що відомо про морські дрони SeaBaby, якими Україна атакує в Чорному морі



"Ця техніка працює ― це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту РФ ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати", ― сказав голова української розвідки.

Читайте також: На міжнародній виставці представили український морський дрон MAGURA V5



За його словами, морські безпілотники вдосконалюються, зокрема йдеться про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― нанесення ударів по узбережжях.



"Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це ― точно шлях розвитку", - підкреслив Буданов.

