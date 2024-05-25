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"Будуть домінувати над кораблями": Буданов розповів про модернізацію морських безпілотників

25 травня, 2024 субота
12:45
Війна з Росією Кирило Буданов

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час форуму United24 описав результати використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Ми побачимо повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями", - прокоментував модернізацію морських дронів Буданов. 
 
Він також висловив вдячність усім учасникам благодійної ініціативи United24 за допомогу і підтримку розвитку новітніх типів озброєнь. 

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"Ця техніка працює ― це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту РФ ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати", ― сказав голова української розвідки. 

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За його словами, морські безпілотники вдосконалюються, зокрема йдеться про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― нанесення ударів по узбережжях. 
 
"Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це ― точно шлях розвитку", - підкреслив Буданов. 
 

  • Глава СБУ Василь Малюк заявив, що Україна у грудні минулого року вперше застосувала морський дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню "Град".
Теги:
Україна
зброя
ВМСУ
безпілотник
ГУР
Кирило Буданов
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