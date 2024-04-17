Почався процес підриву легітимності путінського режиму, - політичний експерт Розумний

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Поки що немає ознак того, що серед наших західних союзників мають намір не визнавати легітимність Путіна. Втім, це не означає, що на Заході є готовність з ним домовлятись. Мені взагалі здається, що зараз тільки починається тривалий й дуже серйозний процес підриву легітимності російського уряду. Зокрема, до прикладу, те що ми побачили у свіжому рейтингу світових політиків. На першому місці у цьому списку вдова Навального Юлія. Це перша ознака того, що за Росію вже серйозно взялись", - пояснив Розумний.



Експерт наголосив, що Росія виснажується у війні з Україною й це загрожує режиму Путіна.



"Все вказує на те, що режим в Росії будуть змінювати в традиційний західний спосіб. Поступово в міру того, як легітимність режиму буде зменшуватись, а Росія буде виснажуватись, влада Путіна буде тріщати по швах. До того, варто наголосити й на санкціях, які теж послаблюють РФ", - додав він.

У середу, 17 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи розглядатиме резолюцію, присвячену засудженню тоталітарного режиму РФ