"Почули впевненість у тому, що визволятимемо Крим": Залужний вперше відвідав офіс Меджлісу кримськотатарського народу
У четвер, 1 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше відвідав офіс Меджлісу кримськотатарського народу
Про це у коментарі Еспресо розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Меджліс відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров. Їх разом з Ахтемом Чийгозом зустрічав ексголова Меджлісу Мустафа Джемілєв.
"Ми запросили головнокомандувача Валерія Залужного. Він ще не був у офісі Меджлісу, тому чекали, коли у нього з'явиться така можливість і були дуже раді зустрічати його у нас в Меджлісі", - розповів він.
Фото: Офіс МеджлісуЗа словами Чийгоза, вони обговорили загальні питання, пов'язані з Кримом.
"Почули впевненість у тому, що Крим будемо визволяти і що навколо цієї думки зараз об'єдналися всі, не лише всередині України", - наголосив він.
У офісі Меджлісу Залужному подарували подарунок: традиційний головний убір халпах та кинджал.
Фото: Офіс Меджлісу
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим одразу, коли на це з'являться ресурси.
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