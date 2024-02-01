"Почули впевненість у тому, що визволятимемо Крим": Залужний вперше відвідав офіс Меджлісу кримськотатарського народу

Про це у коментарі Еспресо розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Меджліс відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров. Їх разом з Ахтемом Чийгозом зустрічав ексголова Меджлісу Мустафа Джемілєв.

"Ми запросили головнокомандувача Валерія Залужного. Він ще не був у офісі Меджлісу, тому чекали, коли у нього з'явиться така можливість і були дуже раді зустрічати його у нас в Меджлісі", - розповів він.

Фото: Офіс Меджлісу

За словами Чийгоза, вони обговорили загальні питання, пов'язані з Кримом.

"Почули впевненість у тому, що Крим будемо визволяти і що навколо цієї думки зараз об'єдналися всі, не лише всередині України", - наголосив він.

У офісі Меджлісу Залужному подарували подарунок: традиційний головний убір халпах та кинджал.

Фото: Офіс Меджлісу