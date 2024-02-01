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Ексклюзив

"Почули впевненість у тому, що визволятимемо Крим": Залужний вперше відвідав офіс Меджлісу кримськотатарського народу

1 лютого, 2024 четвер
17:19
Війна з Росією Офіс Меджлісу

У четвер, 1 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше відвідав офіс Меджлісу кримськотатарського народу

Про це у коментарі Еспресо розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. 

Меджліс відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров. Їх разом з Ахтемом Чийгозом зустрічав ексголова Меджлісу Мустафа Джемілєв.

"Ми запросили головнокомандувача Валерія Залужного. Він ще не був у офісі Меджлісу, тому чекали, коли у нього з'явиться така можливість і були дуже раді зустрічати його у нас в Меджлісі", - розповів він. 

Офіс Меджлісу

Фото: Офіс Меджлісу

За словами Чийгоза, вони обговорили загальні питання, пов'язані з Кримом. 

"Почули впевненість у тому, що Крим будемо визволяти і що навколо цієї думки зараз об'єдналися всі, не лише всередині України", - наголосив він. 

У офісі Меджлісу Залужному подарували подарунок: традиційний головний убір халпах та кинджал. 

Офіс Меджлісу

Фото: Офіс Меджлісу

  • Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим одразу, коли на це з'являться ресурси. 
Теги:
Україна
Крим
Мустафа Джемілєв
ЗСУ
Меджліс
Анексія Криму
окуповані території
Валерій Залужний
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