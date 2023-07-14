Залужний про звільнення Криму: "Зроблю, щойно матиму ресурси. Мені начхати - ніхто мене не зупинить"

Про це Залужний повідомив в інтерв’ю Washington Post

Головнокомандувач ЗСУ натякнув, що деокупацію Криму не зупинять навіть західні партнери, які ймовірно бояться реакції президента РФ Володимира Путіна.

"Як тільки у мене з'являться ресурси, я щось зроблю. Мені начхати - мене ніхто не зупинить", - сказав Валерій Залужний.

Залужний пояснив, що Україна найбільше залежить від інших країн у питанні боєприпасів. ОПК (оборонно-промисловий комплекс) країн-партнерів не встигає забезпечувати Україну боєприпасами.

Залужний також пояснив, що контрнаступ ЗСУ вимагає ресурсів, яких, за словами головнокомандувача, все ще бракує.