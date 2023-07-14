Залужний про звільнення Криму: "Зроблю, щойно матиму ресурси. Мені начхати - ніхто мене не зупинить"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим одразу, коли на це з'являться ресурси
Про це Залужний повідомив в інтерв’ю Washington Post
Головнокомандувач ЗСУ натякнув, що деокупацію Криму не зупинять навіть західні партнери, які ймовірно бояться реакції президента РФ Володимира Путіна.
"Як тільки у мене з'являться ресурси, я щось зроблю. Мені начхати - мене ніхто не зупинить", - сказав Валерій Залужний.
Залужний пояснив, що Україна найбільше залежить від інших країн у питанні боєприпасів. ОПК (оборонно-промисловий комплекс) країн-партнерів не встигає забезпечувати Україну боєприпасами.
Залужний також пояснив, що контрнаступ ЗСУ вимагає ресурсів, яких, за словами головнокомандувача, все ще бракує.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 236 590 військових. 13 липня Сили оборони відбили атаки росіян біля Берхівки і Первомайського.
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