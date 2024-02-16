Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Погана, але не критична: Буданов про ситуацію з боєприпасами на фронті

Погана, але не критична: Буданов про ситуацію з боєприпасами на фронті

16 лютого, 2024 п'ятниця
14:49
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація з запасами та постачанням боєприпасів на фронт погана, але не критична

Про це Буданов розповів у інтерв'ю французькому виданню Libération, передає Українська правда

Відповідаючи на питання про ситуацію з боєприпасами на фронті, очільник ГУР зазначив, що ситуація "погана, але не критична".

"Снарядів справді не вистачає, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо 2 роки війни високої інтенсивності, а загалом – 10 років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, логічна. Обсягів, які нам постачають наші партнери, недостатньо, щоб покрити наші потреби, так само як і нашої промисловості", - сказав Буданов. 

Він уточнив, що українці відчувають нестачу артилерійських боєприпасів загалом та артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем.

"Нам також не вистачає снарядів для контрбатарейної боротьби на великі відстані, а також систем для завдавання ракетних ударів на великі відстані", - додав Буданов. 

Втім, очільник ГУР заявив, що він оптимістично налаштований стосовно подальшої військової допомоги США. За його словами, Україна також намагається прискорити темпи власного виробництва, але "обсяги використання озброєння і боєприпасів досягають рівня, який був би непідйомним для будь-якої держави".

Він наголосив, що навіть РФ через незмогу самостійно виробляти достатню кількість снарядів, купує їх у Північної Кореї та Ірану.

  • 10 лютого президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувачі та урядовці провели широку нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів.За словами президента, усе, що було заплановане на 2024 рік, буде виконано.
Теги:
військові
ЗСУ
ГУР
Військові новини
Кирило Буданов
Читайте також:
армія КНДР
15 лютого, 2024 четвер
Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ
Володимир Зеленський та Олена Зеленська
14 лютого, 2024 середа
В Італії росіяни розклеїли дискредитаційні плакати з подружжям Зеленських
Зеленський і Путін
13 лютого, 2024 вiвторок
"Путін дав зрозуміти, що на Україну чекає капітуляція": ексагент МІ6 поширив проросійський наратив
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.75
    Купівля 37.75
    Продаж 38.32
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 лютого
15:39
Китай космос
SpaceX вдруге спробувала запустити космічний корабель, який має здійснити м'яку посадку на Місяць
15:35
Екслідеру проросійської партії "Держава" оголосили підозру в закликах до повалення конституційного ладу
15:34
Ексклюзив
Ганна Гопко
Це не гарантії безпеки: екснардепка Гопко про безпекові угоди країн Європи з Україною
15:30
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Наталуха пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації
15:09
Оновлено
Зеленський у Німеччині
Україна і Німеччина підписали угоду про "безпекову співпрацю", Шольц анонсував 1,1 млрд євро допомоги
14:59
Авдіївка
Українські військові відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки, - Тарнавський
14:57
Оновлено
Олексій Навальний
В Росії заявили про смерть Навального у в'язниці
14:37
OPINION
Вадим Денисенко
Смерть Навального: хто пожинатиме плоди
14:05
зерно, зернова угода
Українці продають технічне зерно до Польщі? Проведено 300 обшуків
14:03
OPINION
Ірина Федорів
Громадянство РФ: чому поновлюють на посадах суддів та чиновників?
14:01
Ілюстративне фото
Буде свіжо: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідних та коли чекати потепління
13:57
нафта ембарго санкції
Індія відновила імпорт російської нафти "Сокол"
13:54
Лукашенко
Лукашенко заявив про затримання "українських диверсантів" на кордоні з Білоруссю. ДПСУ відреагувала
13:46
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 лютого: гривня зміцнилася щодо долара та євро
13:27
окупанти крим
"Немає подвійної переваги": в ЗСУ заперечили готовність РФ до масштабного наступу на Запорізькому напрямку
13:21
порт "Усть-Дунайськ"
Блокада кордону: Україна формує каравани для перевезень Дунаєм експортних товарів до ЄС
13:11
На фото: Сергій Сілаков з thekomakoma
Музикант проєкту thekomakoma Сергій Сілаков вступив на військову службу
13:05
Японія
Україна отримала від Японії майже $50 млн на ремонт пошкодженого житла
13:00
шахед
НАЗК поповнило базу даних іноземних компонентів чіпами оновлених іранських "шахедів"
12:59
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Mercedes-Benz продав частку в російському "Камазі"
12:52
Аналітика
бюджет
Чи врятують держбюджет 50 млрд євро від ЄС?
12:47
Україна повернула тіла 66 загиблих захисників
Україна повернула тіла 58 полеглих захисників
12:40
Володимир Єрмаков
У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста
12:21
Оновлено
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
"Ситуація складніше, ніж в Бахмуті": 3-тя ОШБр каже, що Росія застосовує фосфор в Авдіївці
12:16
OPINION
Вікторія Кравчук, Мережа захисту національних інтересів “АНТС
Побудувати Державу Вдячності
12:03
OPINION
Володимир Горбач
Путін планує війну зі США у космосі?
11:59
протипіхотна міна "Медальйон"
На Харківщині цивільні підірвалися на міні: 2 загиблих, один поранений
11:58
На фото: фільм "Лишайся онлайн"
Компанія K5 International придбала права на світовий показ української воєнної драми "Лишайся онлайн"
11:52
війна з росією Харківщина безпілотник
Збитки довкіллю внаслідок удару РФ по нафтобазі на Харківщині оцінили в понад 30 млн грн
11:41
Ексклюзив
DeepState: утримувати деякі позиції в Авдіївці вже немає сенсу
11:34
Володимир Зеленський
Ми повинні привчити Росію поважати інших і шукати шлях до миру, - Зеленський у зверненні до Швеції
11:24
Очільник МОН Оксен Лісовий
Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО
11:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни намагаються оточити Авдіївку, а Німеччина роздумує про націоналізацію нафтопереробного заводу "Роснефті". Акценти світових ЗМІ 16 лютого
10:49
окупанти в Мелітополі
Злочинні схеми: в АТЕШ розповіли, як РФ забирає в українців нерухомість на окупованих територіях
10:49
електроенергія
РФ обстріляла ТЕС на сході України: ситуація в енергосистемі станом на 16 лютого
10:35
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ймовірно, 15 лютого ворог застосував північнокорейську ракету KN-23, - Згурець
10:29
На фото: Михайло Жванецький
Росіяни пишуть доноси на чиновника, який відкрив памʼятник "русофобу" Жванецькому в Ростові-на-Дону
10:28
Додаток "Дія"
Отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю тепер можна через Дію: деталі
10:26
Шпигував для Росії: СБУ оголосила підозру киянину
10:14
кордон_протести на кордоні, фури
Через протест польських фермерів є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги, - ДПСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV