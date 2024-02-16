Погана, але не критична: Буданов про ситуацію з боєприпасами на фронті

Про це Буданов розповів у інтерв'ю французькому виданню Libération, передає Українська правда.

Відповідаючи на питання про ситуацію з боєприпасами на фронті, очільник ГУР зазначив, що ситуація "погана, але не критична".

"Снарядів справді не вистачає, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо 2 роки війни високої інтенсивності, а загалом – 10 років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, логічна. Обсягів, які нам постачають наші партнери, недостатньо, щоб покрити наші потреби, так само як і нашої промисловості", - сказав Буданов.

Він уточнив, що українці відчувають нестачу артилерійських боєприпасів загалом та артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем.

"Нам також не вистачає снарядів для контрбатарейної боротьби на великі відстані, а також систем для завдавання ракетних ударів на великі відстані", - додав Буданов.

Втім, очільник ГУР заявив, що він оптимістично налаштований стосовно подальшої військової допомоги США. За його словами, Україна також намагається прискорити темпи власного виробництва, але "обсяги використання озброєння і боєприпасів досягають рівня, який був би непідйомним для будь-якої держави".

Він наголосив, що навіть РФ через незмогу самостійно виробляти достатню кількість снарядів, купує їх у Північної Кореї та Ірану.