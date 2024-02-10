Зеленський і Сирський провели широку нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, усе, що було заплановане на 2024 рік, буде виконано.

"Провів також детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів – усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка. Окремо – розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп. Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів", - заявив Володимир Зеленський.