Зеленський і Сирський провели широку нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів
У суботу, 10 лютого, президент Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувачі та урядовці провели широку нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
За словами президента, усе, що було заплановане на 2024 рік, буде виконано.
"Провів також детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів – усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка. Окремо – розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп. Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів", - заявив Володимир Зеленський.
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