Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ
Новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича
Про це президент Україн Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні
"Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - сказав Зеленський.
Він додав, що сьогодні Сирський визначив кандидатури своїх заступників, і Зеленський пообіцяв підписати відповідні укази.
"Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав Зеленський.
Що відомо про Анатолія Баргилевича
Анатолію Баргилевичу 54 роки. Військову освіту він отримав у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Звання генерал-майором отримав у 2017 році.
Генерал-майор Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020-го - заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.
У 2016 році за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української з нагоди Дня Збройних Сил України був нагороджений орденом Данила Галицького.
З 9 жовтня 2023 року Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Його призначили замість Ігоря Танцюри.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе