Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Про це президент Україн Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні

"Сьогодні проводив наради з командуванням наших Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим. За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні Сирський визначив кандидатури своїх заступників, і Зеленський пообіцяв підписати відповідні укази.

"Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав Зеленський.

Що відомо про Анатолія Баргилевича

Анатолію Баргилевичу 54 роки. Військову освіту він отримав у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Звання генерал-майором отримав у 2017 році.

Генерал-майор Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020-го - заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

У 2016 році за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української з нагоди Дня Збройних Сил України був нагороджений орденом Данила Галицького.

З 9 жовтня 2023 року Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Його призначили замість Ігоря Танцюри.