Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони
У понеділок, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. На його місце призначено Анатолія Баргилевича
Про це стало відомо на сайті офіційного інтернет-представництва президента.
"Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться у тексті указу №678/2023.
Танцюру призначили на цю посаду 15 травня 2022 року. Раніше генерал-майор був начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. А у 2019 році був призначений начальником штабу - першим заступником командувача ООС.
У серпні МВС Росії оголосило командувача сил ТрО в розшук.
Фото: Сухопутних військ
Натомість новим командувачем Сил ТРО наступним указом голови держави №679/2023 призначено Анатолія Баргілевича.
Фото: Цензор.НЕТ
Що відомо про нового командувача сил ТрО
Анатолію Баргилевичу 54 роки. Військову освіту він отримав у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Звання генерал-майором отримав у 2017 році.
Генерал-майор Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020-го - заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.
У 2016 році за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української з нагоди Дня Збройних Сил України був нагороджений орденом Данила Галицького.
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