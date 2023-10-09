Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони

Про це стало відомо на сайті офіційного інтернет-представництва президента.

"Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться у тексті указу №678/2023.

Танцюру призначили на цю посаду 15 травня 2022 року. Раніше генерал-майор був начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. А у 2019 році був призначений начальником штабу - першим заступником командувача ООС.

У серпні МВС Росії оголосило командувача сил ТрО в розшук.

Фото: Сухопутних військ

Натомість новим командувачем Сил ТРО наступним указом голови держави №679/2023 призначено Анатолія Баргілевича.

Фото: Цензор.НЕТ

Що відомо про нового командувача сил ТрО

Анатолію Баргилевичу 54 роки. Військову освіту він отримав у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Звання генерал-майором отримав у 2017 році.

Генерал-майор Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020-го - заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

У 2016 році за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української з нагоди Дня Збройних Сил України був нагороджений орденом Данила Галицького.