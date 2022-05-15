Зеленський змінив командувача сил Тероборони ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Ігоря Танцюру
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook з посиланням на укази президента.
Указом №366 президент звільнив з посади Командувача Сил ТрО ЗСУ Юрія Галушкіна.
Наступним указом Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Ігоря Танцюру.
Раніше Танцюра був начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. А у 2019 році був призначений начальником штабу - першим заступником командувача ООС.
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