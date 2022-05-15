Зеленський змінив командувача сил Тероборони ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook з посиланням на укази президента.

Указом №366 президент звільнив з посади Командувача Сил ТрО ЗСУ Юрія Галушкіна.

Наступним указом Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Ігоря Танцюру.

Раніше Танцюра був начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. А у 2019 році був призначений начальником штабу - першим заступником командувача ООС.