Зеленський призначив заступників головнокомандувача та заступників начальника Генштабу ЗСУ

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - зазначив президент.

Відтепер заступниками головнокомандувача ЗСУ Сирського стали:

полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – безпілотні системи та розвиток застосування дронів нашими воїнами,

– його напрямок – безпілотні системи та розвиток застосування дронів нашими воїнами, полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

За словами Зеленського, "потрібна чітка практика роботи з новими технологіями".

"Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів", - пояснив він.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України стали:

бригадний генерал Володимир Горбатюк – його напрямок – оперативна робота, робота штабів, планування, управління,

– його напрямок – оперативна робота, робота штабів, планування, управління, бригадний генерал Олексій Шевченко – його напрямок – логістика

– його напрямок – логістика бригадний генерал Михайло Драпатий – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.

"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", - підсумував очільник держави.