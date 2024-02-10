Зеленський призначив заступників головнокомандувача та заступників начальника Генштабу ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заступників начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
"Сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - зазначив президент.
Відтепер заступниками головнокомандувача ЗСУ Сирського стали:
- полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – безпілотні системи та розвиток застосування дронів нашими воїнами,
- полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.
За словами Зеленського, "потрібна чітка практика роботи з новими технологіями".
"Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів", - пояснив він.
Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України стали:
- бригадний генерал Володимир Горбатюк – його напрямок – оперативна робота, робота штабів, планування, управління,
- бригадний генерал Олексій Шевченко – його напрямок – логістика
- бригадний генерал Михайло Драпатий – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.
"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", - підсумував очільник держави.
- 9 лютого у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир зеленський заявив, що новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.
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