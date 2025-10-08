"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
У середу, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський провів розмову з головою Служби безпеки України Василем Малюком та обговорив асиметричні відповіді на російську війну
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови Служби безпеки України. І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", - заявив президент.
Також було обговорено результати роботи бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Зеленський підкреслив, що ці воїни беруть участь у бойових діях разом із іншими складовими Сил оборони, зокрема на Покровському напрямку та на інших напрямках фронту.
- 8 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що СБУ продовжує завдавати серйозних втрат російським окупантам, зокрема завдяки ефективному використанню далекобійних дронів-ракет та знищенню систем ППО ворога. За минулий місяць ліквідовано понад 3 тисячі загарбників.
