Зеленський: українські ракети-дрони демонструють високу ефективність, СБУ ліквідувала понад 3 тис. окупантів за місяць
Служба безпеки України продовжує завдавати суттєвих втрат російським окупантам, ефективність далекобійних ракет-дронів та знищення російських комплексів ППО, відзначивши понад 3 тис. ліквідованих загарбників за минулий місяць
Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати доповіді керівника Служби безпеки України Василя Малюка, який поінформував про бойову роботу служби та успіхи українських сил.
"Хороша доповідь керівника СБУ Василя Малюка. Детально обговорили бойову роботу служби. Дякую всім задіяним воїнам", — зазначив Зеленський.
Як розповів Малюк, українські далекобійні ракети-дрони, розроблені силами СБУ, показують дедалі вищу ефективність. Вони вже завдали значних втрат російській протиповітряній обороні.
Окремо голова СБУ відзначив роботу бійців Центру спеціальних операцій "А" на Покровському напрямку.
"Російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну", — наголосив Малюк. — "тільки наші воїни СБУ і лише на цьому напрямку знищують понад 100 окупантів щодня".
За словами керівника СБУ, у вересні воїни ЦСО "А" ліквідували 3028 російських окупантів, причому кожен випадок підтверджено документально.
Служба безпеки також продовжує активно викривати й знищувати російські агентурні мережі та готує нові операції, спрямовані на зменшення військового потенціалу РФ.
- 3 жовтня ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили ціль на відстані 1400 км у населеному пункті Орськ, Росія. Дрони поцілили у нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області.
