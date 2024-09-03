Покровський напрямок необхідно підсилити підрозділами ГУР та СБУ, - генерал-лейтенант Романенко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на східному фронті, зокрема на Покровському та Торецькому напрямках, набула критичного стану. Однак, попри важки обставини, спостерігаються елементи стабілізації завдяки перекиданню резервів Сил оборони. Аналіз показує, що це сталося не стільки через формування додаткових резервів, скільки завдяки переміщенню військ з інших ділянок фронту", - зауважив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта, ворог перекидає резерви на Курський напрямок з Харківського, Куп'янського, Херсонського і Запорізького напрямків. Перекидання ворожих резервів з Покровського напрямку не відбувається, але сили та засоби, які були виділені для захоплення Покровська, тепер переміщуються на Курський напрямок.

"Росіянам бракує сил для одночасного просування на всіх напрямках, що є позитивним сигналом. Нам потрібно залучити додаткові сили, щоб перервати наступальний імпульс противника найближчими тижнями. Також важливо залучити засоби ураження Сил оборони України, зокрема ГУР та СБУ, щоб допомогти військам на Покровському напрямку", - наголосив Романенко.