Половину явки на псевдовиборах на ТОТ забезпечили не місцеві мешканці, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
Голова Сєверодонецької РВА Власенко Роман Власенко повідомив, що основну частину явки на тимчасово окупованих територіях забезпечили російські військові та цивільні РФ
Про це він розповів в етері Еспресо
"Росіяни розповідають, що явка на псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях була 87%. За їх даними у цих виборах взяли участь понад 1.5 млн людей. За нашими ж оцінками такої кількості людей, які проживають на ТОТ Луганщини, немає. Також важливо зазначити, що половина населення, Сєверодонецького району точно, яке голосувало, були не місцеві мешканці. Тобто, це військові й цивільні РФ, які приїхали на ТОТ Луганщини. До того ж вони використовували відкріпні талони й було дуже багато зафіксовано зімни місць голосування", - розповів Власенко.
На думку Власенка, явка на псевдовиборах Путіна на території тимчасово окупованої Луганщини була не більше 50%
"Тому, все це чергові докази того, що всі ці вибори фарс й фальсифікації. Я думаю, що явка на ТОТ не може бути понад 50%. Оскільки на ТОТ залишилось мало людей. Голосували там в основному люди пенсійного віку, для яких це щось на кшталт святкового дня, де можна безплатно поїсти", - додав він.
- Кремлівського диктатора Володимира Путіна в Росії прогнозовано "обрали" на новий термін на так званих виборах президента, що тривали 15-17 березня. З "перемогою" його вже привітали лідери КНДР, Китаю, Ірану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Індії, Сирії, Пакистану, Катару й Туреччини.
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