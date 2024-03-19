Половину явки на псевдовиборах на ТОТ забезпечили не місцеві мешканці, - голова Сєверодонецької РВА Власенко

Про це він розповів в етері Еспресо

"Росіяни розповідають, що явка на псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях була 87%. За їх даними у цих виборах взяли участь понад 1.5 млн людей. За нашими ж оцінками такої кількості людей, які проживають на ТОТ Луганщини, немає. Також важливо зазначити, що половина населення, Сєверодонецького району точно, яке голосувало, були не місцеві мешканці. Тобто, це військові й цивільні РФ, які приїхали на ТОТ Луганщини. До того ж вони використовували відкріпні талони й було дуже багато зафіксовано зімни місць голосування", - розповів Власенко.

На думку Власенка, явка на псевдовиборах Путіна на території тимчасово окупованої Луганщини була не більше 50%

"Тому, все це чергові докази того, що всі ці вибори фарс й фальсифікації. Я думаю, що явка на ТОТ не може бути понад 50%. Оскільки на ТОТ залишилось мало людей. Голосували там в основному люди пенсійного віку, для яких це щось на кшталт святкового дня, де можна безплатно поїсти", - додав він.