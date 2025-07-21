Польща піднімала авіацію через нічну атаку РФ по Україні
У ніч на понеділок, 21 липня, російська армія атакувала Україну дронами та ракетами, унаслідок чого Польща та країни-союзники піднімали в повітря винищувачі
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.
Зазначається, що російські війська здійснили атаку із застосуванням дронів та ракет.
"У відповідь на цю агресивну діяльність, з метою забезпечення безпеки Республіки Польща, було негайно розпочато всі процедури, спрямовані на посилення захисту польського повітряного простору", - йдеться у повідомленні.
Розпочались операції польських та союзних Військово-повітряних сил, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан найвищої готовності.
Вжиті заходи мають превентивний характер, спрямовані на забезпечення безпеки громадян та захист кордонів держави, особливо в районах, що межують із зоною підвищеного ризику.
"Оперативне командування ЗС Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні ЗС Польщі.
- У ніч на 21 липня РФ масовано атакувала Україну "шахедами" і надзвуковими, крилатими та балістичними ракетами: у Києві, Харкові, Івано-Франківську є руйнування й пожежі. Столична влада повідомляє про одного загиблого та двох поранених.
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