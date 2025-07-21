Польща піднімала авіацію через нічну атаку РФ по Україні

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що російські війська здійснили атаку із застосуванням дронів та ракет.

"У відповідь на цю агресивну діяльність, з метою забезпечення безпеки Республіки Польща, було негайно розпочато всі процедури, спрямовані на посилення захисту польського повітряного простору", - йдеться у повідомленні.

Розпочались операції польських та союзних Військово-повітряних сил, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан найвищої готовності.

Вжиті заходи мають превентивний характер, спрямовані на забезпечення безпеки громадян та захист кордонів держави, особливо в районах, що межують із зоною підвищеного ризику.

"Оперативне командування ЗС Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні ЗС Польщі.