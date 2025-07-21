РФ атакує Україну безпілотниками, з Оленьї злетіли ракетоносці: у Києві та області спрацювала ППО
Увечері неділі, 20 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Робота ППО у Києві
О 00:31 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці.
Робота ППО на Київщині
О 23:40 Київська ОВА повідомила про фіксацію руху безпілотників у регіоні та про роботу ППО по ворожих цілях.
Зліт бортів Ту-95
О 23:44 Повітряні сили повідомили про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область РФ).
Рух ворожих безпілотників
О 21:11 з’явилася інформація про групи ударних БПЛА:
- із півдня, через Запорізьку область;
- із півночі, через Сумщину.
Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили також про групи дронів, які рухалися через північ Чернігівщини.
Станом на 21:32 повідомлялося про нові групи БПЛА із Донеччини у напрямку Харківщини.
О 21:56 ворожі дрони рухалися:
- Харківщина: Групи БПЛА повз Ізюм та Балаклію, курс західний.
- Чернігівщина: БПЛА через Мену, Батурин, Корюківку, курс південно-західний.
- Сумщина: БПЛА через Шосткинський, Конотопський, Роменський та Сумський райони, курс переважно південний.
- Дніпровщина: група БПЛА через Синельниківський район. Курс на Дніпро, Павлоград.
- Запорізька область: БПЛА через Пологівський район, курс північний.
"Нові групи ворожих ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини", - написали Повітряні сили о 22:20.
Станом на 22:50 ворожі БПЛА фіксували:
- Харківщина: БПЛА у напрямку Лозової, Балаклії, Ізюма.
- Чернігівщина: більшість БПЛА у напрямку Київщини.
- Київщина: БПЛА з Чернігівщини курсом на Згурівку.
- Сумщина: БПЛА у більшості районів області. Курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
- Дніпровщина: групи БПЛА на Павлоград, Синельникове.
- Полтавщина: БПЛА на півдні області. Курс західний.
- Запорізька область: БПЛА через Пологівський район, курс північний.
- Херсонщина: групи дронів курсом на Миколаївщину.
Рух БПЛА станом на 23:30 був наступним:
- Харківщина: БПЛА курсом на Балаклію, Лозову, Мерефу.
- Чернігівщина: повз Козелець на Остер/Десну/Київщину.
- Київщина: БПЛА курсом на Яготин, Переяслав, Вишеньки
- Сумщина: більше 20 груп БПЛА тримають курс на Харківщину/Чернігівщину.
- Дніпровщина: БПЛА в районі Дніпра, Синельникового, Самара, Магдалинівки.
- Полтавщина: повз Решетилівку, Нові Санжари, Гадяч.
- Запорізька область: БПЛА курсом на Дніпровщину.
- Миколаївщина: більшість БПЛА на Одещину.
О 00:23 дрони рухалися:
- Харківщина: БПЛА курсом на Харків, Золочів, Нову Водолагу, Андріївку, Сахновщину.
- Чернігівщина: БПЛА курсом на Чернігів, Прилуки, Ніжин, Мену, Десну.
- Київщина: БПЛА курсом на Ставище, Іванків, Яготин.
- Сумщина: БПЛА курсом на Лебедин, Ромни, Конотоп.
- Дніпровщина: БПЛА курсом на Божедарівку, Солоне, Чаплине.
- Полтавщина: БПЛА в районі Решетилівка - Глобине. Курсом на Кобеляки, Семенівку, Чутове.
- Миколаївщина: повз Миколаїв курсом на Снігурівку.
- Черкащина: БПЛА курсом на Канів, Цвіткове, Кам'янку.
- Житомирщина: БПЛА курсом на Білу Криницю, Радомишль.
- Кіровоградщина: БпЛА повз Олександрівку у напрямку Черкащини.
"Полтава, Кривий Ріг, Бориспіль, Бердичів перебувайте в укриттях!", - написали Повітряні сили о 00:58.
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