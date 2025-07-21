РФ атакує Україну безпілотниками, з Оленьї злетіли ракетоносці: у Києві та області спрацювала ППО

Робота ППО у Києві

О 00:31 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці.

Робота ППО на Київщині

О 23:40 Київська ОВА повідомила про фіксацію руху безпілотників у регіоні та про роботу ППО по ворожих цілях.

Зліт бортів Ту-95

О 23:44 Повітряні сили повідомили про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область РФ).

Рух ворожих безпілотників

О 21:11 з’явилася інформація про групи ударних БПЛА:

із півдня, через Запорізьку область;

із півночі, через Сумщину.

Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили також про групи дронів, які рухалися через північ Чернігівщини.

Станом на 21:32 повідомлялося про нові групи БПЛА із Донеччини у напрямку Харківщини.

О 21:56 ворожі дрони рухалися:

Харківщина: Групи БПЛА повз Ізюм та Балаклію, курс західний.

Чернігівщина: БПЛА через Мену, Батурин, Корюківку, курс південно-західний.

Сумщина: БПЛА через Шосткинський, Конотопський, Роменський та Сумський райони, курс переважно південний.

Дніпровщина: група БПЛА через Синельниківський район. Курс на Дніпро, Павлоград.

Запорізька область: БПЛА через Пологівський район, курс північний.

"Нові групи ворожих ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини", - написали Повітряні сили о 22:20.

Станом на 22:50 ворожі БПЛА фіксували:

Харківщина: БПЛА у напрямку Лозової, Балаклії, Ізюма.

Чернігівщина: більшість БПЛА у напрямку Київщини.

Київщина: БПЛА з Чернігівщини курсом на Згурівку.

Сумщина: БПЛА у більшості районів області. Курсом на Чернігівщину, Полтавщину.

Дніпровщина: групи БПЛА на Павлоград, Синельникове.

Полтавщина: БПЛА на півдні області. Курс західний.

Запорізька область: БПЛА через Пологівський район, курс північний.

Херсонщина: групи дронів курсом на Миколаївщину.

Рух БПЛА станом на 23:30 був наступним:

Харківщина: БПЛА курсом на Балаклію, Лозову, Мерефу.

Чернігівщина: повз Козелець на Остер/Десну/Київщину.

Київщина: БПЛА курсом на Яготин, Переяслав, Вишеньки

Сумщина: більше 20 груп БПЛА тримають курс на Харківщину/Чернігівщину.

Дніпровщина: БПЛА в районі Дніпра, Синельникового, Самара, Магдалинівки.

Полтавщина: повз Решетилівку, Нові Санжари, Гадяч.

Запорізька область: БПЛА курсом на Дніпровщину.

Миколаївщина: більшість БПЛА на Одещину.

О 00:23 дрони рухалися:

Харківщина: БПЛА курсом на Харків, Золочів, Нову Водолагу, Андріївку, Сахновщину.

Чернігівщина: БПЛА курсом на Чернігів, Прилуки, Ніжин, Мену, Десну.

Київщина: БПЛА курсом на Ставище, Іванків, Яготин.

Сумщина: БПЛА курсом на Лебедин, Ромни, Конотоп.

Дніпровщина: БПЛА курсом на Божедарівку, Солоне, Чаплине.

Полтавщина: БПЛА в районі Решетилівка - Глобине. Курсом на Кобеляки, Семенівку, Чутове.

Миколаївщина: повз Миколаїв курсом на Снігурівку.

Черкащина: БПЛА курсом на Канів, Цвіткове, Кам'янку.

Житомирщина: БПЛА курсом на Білу Криницю, Радомишль.

Кіровоградщина: БпЛА повз Олександрівку у напрямку Черкащини.

"Полтава, Кривий Ріг, Бориспіль, Бердичів перебувайте в укриттях!", - написали Повітряні сили о 00:58.

Новина доповнюватиметься…