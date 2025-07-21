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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ атакує Україну безпілотниками, з Оленьї злетіли ракетоносці: у Києві та області спрацювала ППО
Оновлено

РФ атакує Україну безпілотниками, з Оленьї злетіли ракетоносці: у Києві та області спрацювала ППО

Катерина Ганжа
21 липня, 2025 понедiлок
01:03
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Увечері неділі, 20 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Робота ППО у Києві 

О 00:31 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці. 

Робота ППО на Київщині 

О 23:40 Київська ОВА повідомила про фіксацію руху безпілотників у регіоні та про роботу ППО по ворожих цілях. 

Зліт бортів Ту-95

О 23:44 Повітряні сили повідомили про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область РФ).

Рух ворожих безпілотників 

О 21:11 з’явилася інформація про групи ударних БПЛА: 

  • із півдня, через Запорізьку область; 
  • із півночі, через Сумщину.

Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили також про групи дронів, які рухалися через північ Чернігівщини.

Станом на 21:32 повідомлялося про нові групи БПЛА із Донеччини у напрямку Харківщини.

О 21:56 ворожі дрони рухалися: 

  • Харківщина: Групи БПЛА повз Ізюм та Балаклію, курс західний.
  • Чернігівщина: БПЛА через Мену, Батурин, Корюківку, курс південно-західний.
  • Сумщина: БПЛА через Шосткинський, Конотопський, Роменський та Сумський райони, курс переважно південний.
  • Дніпровщина: група БПЛА через Синельниківський район. Курс на Дніпро, Павлоград. 
  • Запорізька область: БПЛА через Пологівський район, курс північний.

"Нові групи ворожих ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини", - написали Повітряні сили о 22:20.

Станом на 22:50 ворожі БПЛА фіксували

  • Харківщина: БПЛА у напрямку Лозової, Балаклії, Ізюма.
  • Чернігівщина: більшість БПЛА у напрямку Київщини.
  • Київщина: БПЛА з Чернігівщини курсом на Згурівку.
  • Сумщина: БПЛА у більшості районів області. Курсом на Чернігівщину, Полтавщину. 
  • Дніпровщина: групи БПЛА на Павлоград, Синельникове. 
  • Полтавщина: БПЛА на півдні області. Курс західний.
  • Запорізька область: БПЛА через Пологівський район, курс північний.
  • Херсонщина: групи дронів курсом на Миколаївщину.

Рух БПЛА станом на 23:30 був наступним: 

  • Харківщина: БПЛА курсом на Балаклію, Лозову, Мерефу.
  • Чернігівщина: повз Козелець на Остер/Десну/Київщину. 
  • Київщина: БПЛА курсом на Яготин, Переяслав, Вишеньки
  • Сумщина: більше 20 груп БПЛА тримають курс на Харківщину/Чернігівщину. 
  • Дніпровщина: БПЛА в районі Дніпра, Синельникового, Самара, Магдалинівки.
  • Полтавщина: повз Решетилівку, Нові Санжари, Гадяч.
  • Запорізька область: БПЛА курсом на Дніпровщину. 
  • Миколаївщина: більшість БПЛА на Одещину.

О 00:23 дрони рухалися: 

  • Харківщина: БПЛА курсом на Харків, Золочів, Нову Водолагу, Андріївку, Сахновщину.
  • Чернігівщина: БПЛА курсом на Чернігів, Прилуки, Ніжин, Мену, Десну.
  • Київщина: БПЛА курсом на Ставище, Іванків, Яготин. 
  • Сумщина:  БПЛА курсом на Лебедин, Ромни, Конотоп.
  • Дніпровщина: БПЛА курсом на Божедарівку, Солоне, Чаплине.
  • Полтавщина: БПЛА в районі Решетилівка - Глобине. Курсом на Кобеляки, Семенівку, Чутове.
  • Миколаївщина: повз Миколаїв курсом на Снігурівку.
  • Черкащина: БПЛА курсом на Канів, Цвіткове, Кам'янку.
  • Житомирщина: БПЛА курсом на Білу Криницю, Радомишль.
  • Кіровоградщина: БпЛА повз Олександрівку у напрямку Черкащини.

"Полтава, Кривий Ріг, Бориспіль, Бердичів перебувайте в укриттях!", - написали Повітряні сили о 00:58. 

Новина доповнюватиметься… 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
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