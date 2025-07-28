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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Польща підіймала авіацію через нічну атаку РФ на Україну

Марія Науменко
28 липня, 2025 понедiлок
05:33
Війна з Росією Літак. авіація, Польща

У ніч з 27 на 28 липня Польща привела свої повітряні сили у підвищену бойову готовність, піднявши в повітря винищувачі та активувавши системи протиповітряної оборони через масовану ракетну атаку, здійснену російськими військами на територію України

Зміст

Про це інформує оперативне командування збройних сил Польщі.

Згідно з повідомленням, рішення про негайне реагування ухвалили задля забезпечення безпеки польського повітряного простору.

"Були підняті в повітря польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - зазначили в оперативному командуванні ЗС Польщі.

У відомстві уточнили, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки. 

"Оперативне командування ЗС Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - підсумовується в заяві.

  • Увечері неділі, 27 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Дрони атакували Дарницький район Києва, відомо про 8 постраждалих, серед них 3-річна дитина.
Теги:
Новини
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Україна
Росія
Польща
Військові новини
Авіація
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