Польща підіймала авіацію через нічну атаку РФ на Україну

Про це інформує оперативне командування збройних сил Польщі.

Згідно з повідомленням, рішення про негайне реагування ухвалили задля забезпечення безпеки польського повітряного простору.

"Були підняті в повітря польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - зазначили в оперативному командуванні ЗС Польщі.

У відомстві уточнили, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки.

"Оперативне командування ЗС Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - підсумовується в заяві.