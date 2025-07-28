Польща підіймала авіацію через нічну атаку РФ на Україну
У ніч з 27 на 28 липня Польща привела свої повітряні сили у підвищену бойову готовність, піднявши в повітря винищувачі та активувавши системи протиповітряної оборони через масовану ракетну атаку, здійснену російськими військами на територію України
Про це інформує оперативне командування збройних сил Польщі.
Згідно з повідомленням, рішення про негайне реагування ухвалили задля забезпечення безпеки польського повітряного простору.
"Були підняті в повітря польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - зазначили в оперативному командуванні ЗС Польщі.
У відомстві уточнили, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки.
"Оперативне командування ЗС Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - підсумовується в заяві.
- Увечері неділі, 27 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Дрони атакували Дарницький район Києва, відомо про 8 постраждалих, серед них 3-річна дитина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.39
- Актуальне
- Важливе