РФ ввечері 27 липня запустила безпілотники по території України: куди рухаються дрони
Увечері неділі, 27 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 18:27 було оголошено про загрозу ударних дронів для Сумщини. За хвилину загроза також поширилася й на Чернігівщину.
О 19:40 повідомлялося про групу ворожих БПЛА, яка рухалася з півночі Сумщини курсом на південь.
Станом на 19:53 рух БПЛА був наступним:
- Група БПЛА на сході Сумщини, курсом на південь.
- Група БПЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південно-західний.
"Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БПЛА з півночі", - написали Повітряні сили о 20:09.
О 20:57 Повітряні сили повідомляли про роботу ППО по ворожих безпілотниках у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
"Очікуються групи ворожих БПЛА з південно-східного напрямку напрямку!", - написали Повітряні сили о 20:59.
О 21:08 з’явилася інформація про рух ворожих дронів зі сходу Харківської області.
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