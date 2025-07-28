Нічна комбінована атака РФ: Сили оборони знешкодили 309 ворожих дронів і 2 крилаті ракети

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:30 27 липня росіяни запустили 331 засіб повітряного нападу, а саме 324 безпілотники, 4 крилаті ракети Х-101 та 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал".

Безпілотники запускалися із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а ракети із Саратовської та Липецької областей РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними станом на ранок протиповітряною обороною збито та подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника: 309 ударних БПЛА та 2 крилаті ракети Х-101.