Росіяни вночі атакували портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих, є постраждалий
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Понад 1000 окупантів, 2 танки і 36 артсистем: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
За минулу добу війни на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1100 військових армії РФ та спалити десятки одиниць ворожої техніки
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб,
- танків ‒ 8180 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 715 (+11) од,
- артилерійських систем – 15 051 (+36) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 883 (+3) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 973 (+51) од,
- крилаті ракети ‒ 2389 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 269 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2531 (+15) од.
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