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Понад 1000 окупантів, 20 танків і 37 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила ще 1090 солдатів і десятки одиниць техніки. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 525 тисяч окупантів
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Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 525 150 (+1090) осіб,
- танків ‒ 7956 (+20) од,
- бойових броньованих машин - 15 263 (+29) од,
- артилерійських систем – 13 855 (+37) од,
- РСЗВ – 1103 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 853 (+4) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51) од,
- крилатих ракет ‒ 2293 (+7) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57) од,
- спеціальної техніки ‒ 2322 (+12) од.
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