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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Понад 50 країн світу вимагають у РФ виконати вимогу Міжнародного суду ООН й припинити війну в Україні, - заява

Понад 50 країн світу вимагають у РФ виконати вимогу Міжнародного суду ООН й припинити війну в Україні, - заява

24 лютого, 2024 субота
01:44
Війна з Росією ООН світ війна з Росією Дмитро Кулеба

Росія зобов’язана виконувати рішення Міжнародного суду ООН, який розпорядився негайно припинити її війну в Україні, також провести обмін усіх військовополонених

Про це йдеться в спільній заяві від імені понад 50 країн, яку зачитав у п’ятницю в ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

"Розпорядження Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року, яке зобов’язує РФ негайно припинити військову операцію, розпочату нею 24 лютого 2022 року на території України, залишається юридично обов’язковим і повинно бути виконано РФ", - наголошується в спільній заяві.

При цьому підкреслюється, що згідно з останніми рішеннями МС у січні й лютому цього року, не залишається сумнівів, що Росія порушує свої міжнародно-правові зобов’язання та повинна нести за це відповідальність. Натомість російські сили продовжують завдавати удари по цивільній інфраструктурі та населенню України, що заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Країни-підписанти засудили Іран й КНДР за їхню підтримку російської агресії й закликали припинити поставки зброї, а також обмежити експорт в Росію, що підживлює її війну проти України.

"Дії Російської Федерації підривають довіру до Ради Безпеки та її резолюцій, загострюють регіональну напруженість і ставлять під загрозу всіх нас",- наголошується в заяві.

У документі, крім того, міститься вимога до РФ здійснити повний обмін військовополоненими, а також повернути всіх, хто був незаконно департований з окупованих територій.

"Ми продовжимо працювати над притягненням до відповідальності за тяжкі міжнародно-правові злочини, вчинені на території України під час російської агресії",- зауважується в документі.

У заяві також підтверджується відданість всеосяжному, справедливому та міцному миру для України на основі принципів Статуту ООН.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води",- підкреслили країни-підписанти.

Відзначимо, що у п’ятницю в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної асамблеї ООН та Ради Безпеки, приурочене до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спільну заяву від імені понад 50 країн зачитав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в присутності представників цих країн.

Теги:
Росія
ООН
Дмитро Кулеба
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