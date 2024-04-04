Понад три доби палає ліс навколо тимчасово окупованого Смолянинового, - голова Луганської ОВА
Навколо тимчасово захопленого села Смолянинове Луганської області понад три доби палає хвойний ліс. Окупаційна влада має інформацію про пожежу, але не ліквідує її
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лісогор.
"Навколо окупованого Смолянинового, що поблизу Сєвєродонецька, вже понад три доби палає хвойний ліс. Окупаційна влада та пожежники мають інформацію про надзвичайну ситуацію, але ніяких дій від них жителі поки що не дочекалися", - написав він.
Також він інформував про інші події з тимчасово окупованої частини регіону. Зокрема зазначив, що населенню "ЛНР" не оголошують, скільки тисяч чоловіків заберуть до армії РФ навесні.
"Офіційно розшукують призовників 18-30 років, але більш старші теж під неабиякою загрозою мобілізації. У разі неявки за повісткою або відсутності за місцем проживання - оголошення в розшук", - зазначив очільник області.
- 3 квітня повідомлялось, що голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що освіту на тимчасово окупованих територіях Запорізької області переводять на "військові рейки".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.02 Купівля 39.02Продаж 39.5
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе