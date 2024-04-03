Учасників війни з Україною та членів їхніх родин навчатимуть у фейковому виші на ТОТ, - голова Запорізької ОВА

Про це він написав у Telegram.

Зокрема він розповів, що у фейковому виші навчатимуть учасників війни з Україною та членів їхніх родин. А у школах активізували пропаганду.

"Приходять "казакі", ополченці та інший непотріб. Розповідають про «подвиги на есвео» тобто про вбивства українців. Збільшується число "кадетських класів". Там росгвардія виховує собі майбутніх співробітників", - написав він.

А учасники молодіжних організацій, за словами очільника Запорізької області, постійно проводять на ТОТ навчання з ведення бою та надання першої медичної допомоги в умовах бою.

"Про освіту на ТОТ не йдеться. Головні задачі окупантів - мілітаризувати нашу молодь та змінити її ідентичність своєю пропагандою", - наголосив Федоров.