Учасників війни з Україною та членів їхніх родин навчатимуть у фейковому виші на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що освіту на тимчасово окупованих територіях Запорізької області переводять на "військові рейки"
Про це він написав у Telegram.
Зокрема він розповів, що у фейковому виші навчатимуть учасників війни з Україною та членів їхніх родин. А у школах активізували пропаганду.
"Приходять "казакі", ополченці та інший непотріб. Розповідають про «подвиги на есвео» тобто про вбивства українців. Збільшується число "кадетських класів". Там росгвардія виховує собі майбутніх співробітників", - написав він.
А учасники молодіжних організацій, за словами очільника Запорізької області, постійно проводять на ТОТ навчання з ведення бою та надання першої медичної допомоги в умовах бою.
"Про освіту на ТОТ не йдеться. Головні задачі окупантів - мілітаризувати нашу молодь та змінити її ідентичність своєю пропагандою", - наголосив Федоров.
- 3 квітня повідомлялось, що на тимчасово окуповані території України повертається радянщина: людям затримують зарплати, прослуховують їхні телефони та примусово мобілізують
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