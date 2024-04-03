Голова Запорізької облради про ситуацію на ТОТ: "Радянщина в найгіршому її прояві"

Про це в коментарі LIGA.net повідомила голова Запорізької обласної ради Олена Жук.

За її словами, люди стоять у чергах для отримання соціальних і банківських послуг, не мають можливості захистити свої права та отримати якісний сервіс.

"Якщо коротко, то на тимчасово окупованих територіях повертається радянщина в найгіршому її прояві... Цензура, тотальний контроль поведінки в інтернеті, прослуховування телефонів і розмов у чергах – нові реалії для людей, які звикли жити в демократичному суспільстві за української влади", – сказала чиновниця.

Також окупанти позбавляють доступу до медичної допомоги, працевлаштування та соціальних виплат українців, які відмовляються від паспортів РФ.

"Примус в усіх сферах, зокрема в залученні наших людей до ворожого війська. Окупанти ставлять на облік підлітків, проводять зомбування в школах і коледжах, організовують агресивні інформаційні кампанії, щоби змусити українців воювати проти українців", – розповіла очільниця Запорізької облради.

Відповідаючи на запитання, скільки українців стали до лав армії РФ, Жук сказала, що точної інформації щодо цього немає.