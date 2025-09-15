Попереджав окупантів про атаки дронів: СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки за сприяння головнокомандувача ЗСУ викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ. Так, затримали мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БПЛА на східному фронті, шпигував для ворога.

За даними розслідування, агент завчасно зливав рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.

Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

За даними СБУ, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських операторах дронів за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб.

"Як встановило розслідування, в момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб вийти із зони потенційного ураження. Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався до передачі ворогу нової порції розвідданих", - зазначили в СБУ.

Також СБУ провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, російським "кротом" виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати виходи на російських спецслужбістів у телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - додали в СБУ.ʼ